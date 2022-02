Tres empresarias latinas prosperando en el histórico Centro Bergfeld

Editor's note: A year ago this week, The Tyler Loop published this story in English. We are bringing it back en español, thanks to translation by Tyler Loop board member Paulina Pedroza.

Anabel Magallanes, Jessica Mpiana y Blanca Villanueva tienen negocios muy diferentes, pero tienen varias cosas en común: todas son mujeres latinas de menos de 40 años que comparten una herencia mexicana, y dirigen sus pequeños negocios con escaparates en el mismo lado de la calle Ocho en el histórico centro comercial Bergfeld Center.

📷 Sarah A. Miller

Anabel Magallanes, Mita Artisan Shoppe

Magallanes, de 39 años, de Tyler, no sabía que el COVID-19 le costaría su carrera como asistente de fisioterapeuta . De hecho, la demanda del caos contra el coronavirus ,le abriría las puertas a su nuevo trabajo como empresaria y propietaria de Mita Artisan Shoppe en el centro comercial Bergfeld.

“El 1 de mayo de 2020 perdí mi trabajo por culpa del COVID. Soy una asistente de fisioterapeuta con licencia, pero el negocio era tan lento que me despidieron,” dijo Magallanes.

Fuera de la fisioterapia, Magallanes tenía otro interés, y era vender artículos de artesanos mexicanos en los días de comercio de los primeros lunes del mes en Canton, Tx . Siempre le gustó explorar los mercados callejeros de México cuando era niña con su abuela, Mita.

“Ya me había contactado con una de las artesanas que hace vestidos de Puebla. Me preguntó si estaba interesada en ayudarlas, porque debido a COVID no estaban haciendo ninguna venta,” dijo. “Nadie quería comprar su ropa, así que empezaron a hacer máscaras. Me dijeron que era su única forma de mantener a sus familias.”

Magallanes dudó en hacer el pedido, sin saber si las máscaras se venderían bien,pero quería ayudar a los artesanos. Lo habló con su marido,y decidieron encargar una caja de 200 máscaras artesanales. La primera caja de envío llegó el 2 de mayo, un día después de que la despidieran.

De repente, Magallanes se tomó en serio lo de cambiar de profesión.Publicó fotos de las máscaras artesanales, hechas en México, en su Snapchat y su página personal de Facebook. Cada máscara presentaba bordados de colores brillantes bordados de colores vivos sobre tela negra con diseños florales o de pájaros. “No hay una que sea idéntica”, dijo. Todos los invertarios de Magallanes se vendieron en menos de dos días.

“Me dije: ‘Vaya, se me han acabado las existencias.'”

Su siguiente envío de 500 máscaras se publicó en el sitio web Etsy y también se agotó.

En diciembre de 2020, fue cuando Magallanes abrió la puerta de su nueva tienda, Mita Artisan Shoppe, los percheros y las mesas estaban llenos de prendas artesanales de México, entre las que se encontraban las blusas llamadas huipiles, ropa para niños, zapatos para hombres y mujeres, diademas, llaveros, bolsos, aretes y mucho más.

Magallanes explicó que el bordado forma parte de la cultura mexicana, y cada estado muestra su método y diseños particulares. El bordado embellece las telas, desde las camisas hasta los manteles y las diademas, con colores diseños y textura.

Dos estilos de bordado muy populares son el de Oaxaca, en el sur de México, y el del estado de Puebla, en el centro-sur de México. Los diseños de aguja incluyen el árbol de la vida, flores, pájaros y patrones geométricos.

Magallanes explicó la importancia de la ubicación de su tienda. “El estar en el Bergfeld Center significa mucho porque el nombre y la ubicación son muy de Tyler; define a Tyler. Es un centro comercial muy antiguo, y es una hermosa oportunidad el estar aquí.”

Jessica Mpiana, Unique Brow Design

La maquillista de maquillaje permanente Jessica Mpiana, de 26 años, propietaria de Unique Brown Designs alquila el espacio junto a Mita’s.

Después de obtener una licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Texas en Arlington y completar su aprendizaje, Mpiana estaba en la búsqueda de un lugar para hacer crecer su propio negocio.

“Llegué a Tyler literalmente semanas antes de la cuarentena”, dijo Mpiana. En ese momento, alquilaba un espacio en un salón, y los propietarios le permitieron aplazar los pagos del alquiler durante la crisis del negocio.

“No me quede quebrada economicamente, sólo me entristecí,” dijo Mpiana.

Cuando empezó a buscar su propia tienda, se fijó en los dos espacios en el Centro Bergfeld en proceso de renovación. Llamó a Bergfeld Realty, pero rápidamente se arrepintió de tomar una decisión, ya que no estaba segura.

Entonces, ocurrió algo curioso. Llamó a otros lugares y vió los locales comerciales, pero cada vez que que llamaba por un local, era el mismo hombre el que estaba al otro lado del Brad Bergfeld, director del Centro Bergfeld. Decidió elegir el local del Centro Bergfeld. Abrió su tienda el 22 de octubre de 2020. “Tenía miedo”, dijo Mpiana. “Me daba mucho miedo pensar en abrir mi propio proyecto . Este fue un gran movimiento en mi primer año de mi propio negocio.”

Unique Brow Design ofrece tatuajes cosméticos, también conocidos como maquillaje permanente. Los servicios de Mpiana incluyen microblading, delineador de ojos, maquillaje permanente en color de labios y retoques para los clientes .

Mpiana ve el rostro como un lienzo para su arte.

“Me he pasado toda mi vida adulta estudiando las artes y descubriendo cómo hacer arte en las cejas, los ojos y los labios y ver cómo funciona como una composición,” dijo.

El trabajo de Mpiana es de insertar el tinte en la piel semipermanente. Una parte del trabajo se desvanece con el tiempo, pero el aspecto se puede mantener con retoques a lo largo de los años.

“Todo lo que hago dura entre uno y tres años,” dijo, “Así que cada vez que consigo un cliente, sólo lo voy a ver una vez y luego tal vez tres años después.

Tengo que trabajar muy duro para asegurarme de que los nuevos clientes entren por la puerta todo el tiempo para poder llevar el negocio.”

Aunque su arte es técnicamente un tipo de tatuaje especializado, Mpiana explicó que un tatuaje cosmético utiliza una técnica diferente y diferentes pigmentos que son mejores para la delicada piel de la cara, que los que se pueden con una pistola de tatuaje y tinta tradicionales.

“Los meto aquí antes de profundizar realmente en el tema porque mucha personas se asustan pensando en ponerse un tatuaje en la cara.”

Como Mpiana encontró su local cuando aún estaba en remodelación, pudo personalizarlo y crear una estética tranquila para sus clientes, muchos de los cuales son madres o personas que llevan una vida ajetreada.

“Quería crear el polo opuesto a una tienda de tatuajes”, dijo. Creó un espacio relajante con paredes blancas que recuerdan a una galería de arte.”

Aquí tú eres el arte. Tú eres el lienzo. Muchos de los clientes que recibo apenas tienen tiempo para sí mismos, así que es emocionante hacer que se centren en en sí mismos,” dijo Mpiana.

Nacida y criada en Dallas, hija de una madre inmigrante de México y un padre estadounidense, Mpiana, ha estado orgullosa de formar parte de la comunidad de Tyler.

Antes de decidir cambiarse a Tyler, Jessica y su marido Ibraham, un terapeuta que trabaja con niños con autismo, consideraron otras ciudades como Temple. Finalmente, eligieron Tyler por el ambiente acogedor, la gran comunidad religiosa y las flores.

Cuando vienes de una zona condensada a esta zona, es realmente una belleza natural”, dijo.

A Mpiana también le gusta el hecho de que Tyler sea un centro regional que atrae clientela de otras ciudades del este de Texas, como Longview, Gladewater y Palestine.

“Es muy, muy diferente aquí,” dijo, comparando Tyler con el área de Dallas, donde creció.

Dallas, donde creció. “La gente es más comunicativa, más abierta. La gente aquí hablan abiertamente de Dios y de su fe. Y las carreteras son mucho más fáciles.”

Blanca Villanueva, Cup O’ Joy Teahouse

A pocos metros de Unique Brow Designs y Mita Artisan Shoppe, los clientes de Bergfeld Center pueden visitar Cup O’Joy Teahouse. La tienda abrió el 7 de octubre de 2019, es el espacio de 900 pies cuadrados que antes albergaba Academy Uniforms. Los propietarios Blanca Villanueva, de 27 años, y su prometido Cris Cajero, de 33 años, tuvieron un comienzo de seis meses como propietarios de pequeños negocios antes de enfrentarse a las dificultades de la pandemia.

La intención original de Villanueva de abrir un restaurante cambió durante una visita a la tienda de té boba de su primo en California. Rápidamente, la pareja tuvo la idea de llevar las bebidas asiáticas a Tyler.

“El me preguntó si quería casarme o abrir un negocio, así que por supuesto dije que abrir un negocio”, dijo Villanueva. “Estábamos tratando de abrir algo pequeño y no gastar mucho dinero.”

El local vacante de los uniformes de la Academia llevaba dos semanas en el mercado para su alquiler cuando Villanueva y Cajero decidieron rentarlo .

“Tuve que recibir orientación de mi primo sobre cómo llevar la tienda de boba. Firmé el contrato y todavía tenía mucho que aprender sobre el té y la boba,” dijo Villanueva.

No todo el mundo se anima a probar el té boba. “La gente puede tener miedo de probar nuestro té porque no les gusta el té en general,” dice.

Villanueva explicó que con el té boba se obtiene más sabor de los sabores de fruta o lácteos que se añaden al té negro o verde.

Además, cada bebida viene con una guarnición, ya sea una boba que estalla en la boca con sabor o la boba masticable con sabor a miel.

Cuando COVID-19 obligo a cerrar, Villanueva se llevó una sorpresa. “Cuando llegó la pandemia, nos asustó el pensar que probablemente íbamos a tener que cerrar… pero la pandemia en realidad nos ayudó a crecer.”

Mientras otros restaurantes y establecimientos minoristas cerraban por el cierre el departamento de salud permitió que Cup O’Joy permaneciera abierto para pedidos para llevar.

“Las redes sociales lo eran todo. Todo el mundo buscaba lugares donde que pudieran comprar para llevar. La gente empezó a compartir nuestras publicaciones en las redes sociales y nuestro negocio aumentó en lugar de disminuir,” dijo Villanueva.

Ella y Cris, que fue despedido de su trabajo en la fábrica en abril, trabajaron durante el cierre. Villanueva recuerda cómo el negocio se convirtió en su único recurso. “Esto era todo lo que teníamos. Este era nuestro ingreso para los dos. Trabajamos duro.”

Aunque ya tenía una fuerte ética de trabajo cuando era joven, no fue hasta después de la de la escuela secundaria que Villanueva se dio cuenta de que se enfrentaría a más obstáculos que sus que sus compañeros para alcanzar sus sueños. Era una inmigrante indocumentada de México.

“No tenía un estatus aquí; no era legal,” dijo, “realmente no podía hacer nada porque no tenía un número de la Seguridad Social ni un permiso de conducir. Licencia de conducir. Me desanimé y dejé de estudiar durante un año.”

Fue la reflexión sobre sus padres lo que motivó a Villanueva. “Me di cuenta de que nuestros padres, que nos trajeron aquí, lo lograron y no tienen nada. Si ellos lo hicieron, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Tienen cuatro hijos aquí, un lugar donde vivir, y nos han dado todo lo que tenemos. Yo conozco el idioma, y ellos ni siquiera hablan inglés.”

El padre de Villanueva es de Guadalajara, su madre es de la Ciudad de México y ella nació en Tijuana.

La oportunidad de solicitar DACA llegó cuando Villanueva tenía 19 años, le dio la esperanza de que pronto, tendría todo lo que necesitaría para conseguir un trabajo. Comenzó a trabajar en una oficina de seguros, en el Boys and Girls Club de Niños y Niñas y en una tienda de lentes mientras obtenía un título de asociado en educación como estudiante a tiempo completo en el Tyler Junior College. “Esos fueron mis tres trabajos, y me encantaba trabajar,” dijo.

“Mi consejo es que trabajen duro y sean disciplinados”, dijo. “También estoy agradecida que mi prometido viera la misma visión que yo y apoyara mi idea.”

El hecho de que haya tres negocios de propiedad latina en Bergfeld Center es una novedad para elcentro comercial.

Inaugurado en 1948, Bergfeld Center es uno de los primeros y más antiguos centros comerciales más antiguos de la ciudad. Está situado al sur del centro de Tyler justo después de Bergfeld Park y el distrito de Azalea. Los negocios del centro se alinean con las calles Séptima, Octava y Novena desde la avenida Broadway hasta la avenida Donnybrook.

“Es donde estaban las tiendas más bonitas,” dijo Brad Bergfeld, gerente de Bergfeld Centro de Bergfeld Realty y Presidente de Bergfeld Agencia LLC.

De la apertura del centro comercial, Bergfeld dijo: “Fue una experiencia para la gente en el este de Texas. No tenían que ir a Dallas.”

Ahora, varias décadas después, Bergfeld Center sigue manteniendo su reputación de de compras de lujo, tiendas únicas y un ambiente familiar. Bergfeld señala que el entorno comercial lleva años cambiando, y teme que la pandemia del COVID-19 haya sido un catalizador para forzar aún más el paso de comprar en persona a comprar en línea.

En Bergfeld Center, con el declive del comercio minorista tradicional a nivel local y en todo el país, el centro comercial se ha adaptado. Las vacantes se llenan con negocios más orientados a los servicios, como Normal Chiropractic, The Parlor Salon and Spa y The Centre, un centro de fitness y yoga de estilo boutique.

“Todos nuestros negocios dependen de que la gente entre por la puerta, así que ha sido un año difícil para ellos”, dijo Bergfeld.

Quedan tres de los inquilinos originales de 1948: Brookshires, The Village Bakery y la Agencia Bergfeld.

En la década de 1940, Tyler era una ciudad mucho más pequeña y Broadway Ave.terminaba en el cementerio de Rose Hill. A medida que más gente tenía coches, desarrollos fuera de la distancia a pie del centro podría ser éxito.

Bergfeld dice que la diferencia entre los negocios que prosperan en su centro comercial suele depender de la pasión por el negocio y del tiempo personal invertido por el propietario. “Lo bueno de estos tres inquilinos es que están allí todo el día, son parte de su tienda, están invertiendo en ella,” dijo Bergfeld.

In a parting shot, entrepreneurs Anabel Magallanes, Blanca Villanueva and Jessica Mpiana pose outside of Bergfeld Center, home of their small businesses.

Bergfeld dijo que los nuevos inquilinos continúan las tradiciones de las que se siente orgulloso. “Para Mita o Cup O’Joy, siempre estoy emocionado cuando veo que somos capaces de a quien podemos tener a alguien así aquí porque podemos mantener nuestra historia de tener negocios locales aquí, que están orgullosos de estar en la comunidad,” dijo Bergfeld.

Bergfeld Center, como muchos centros comerciales de Tyler, se ha adaptado a las tendencias de las compras al por menor. En la década de 1980, algunos inquilinos de Bergfeld Center se trasladaron al centro comercial cuando éste abrió sus puertas.

En los últimos años, como a medida que el desarrollo del comercio minorista se ha ido desplazando a los bordes del sur de Tyler, algunos inquilinos del Bergfeld Center también se han trasladado al sur.

“Es la naturaleza humana querer estar donde está lo más nuevo, lo más emocionante,” dijo Bergfeld.

Bergfeld dijo, “Algunos la han hecho bien en cuanto se alejaron y algunos no les fue tan bien.”

El Centro Bergfeld aprovechó el tiempo de inactividad durante el inicio de la pandemia para remodelar uno de sus locales más grandes y convertirlo en dos tiendas de 900 pies cuadrados.

El cambio hizo que Unique Brow Design y Mita Artisan Shoppe se alquilaran rápidamente.

Las tiendas más pequeñas reducen los gastos generales y los costos de alquiler son más bajos, y muchas tiendas no necesitan tanto espacio operativo.

Sarah A. Miller is an independent editorial photographer and journalist with over 10 years of experience in newsrooms across the country. She lives in Tyler with several roommates and three quirky cats. Sarah loves being a community storyteller and getting to document the everyday lives of people in East Texas.

Paulina Pedroza is a community advocate and teacher. She has taught English to language learners for 12 years, as well as immigrants preparing for their United States citizenship test. She also teaches Spanish to Tyler police officers. Paulina is an active liaison between Tyler and East Texas organizations and city services and local Latino communities.